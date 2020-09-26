Борис Джонсон сомневается в адекватности противников прививок

Борис Джонсон сомневается в адекватности противников прививок
Борис Джонсон - 77-й премьер-министр Великобритании. Фото: Wikipedia

Он считает таких людей сумасшедшими.

Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона заявил, что считает противников прививок сумасшедшими. Обо всем он заявил во время выступления в ООН, ролик опубликовали на YouTube-канале организации.

Он отметил, что ни в коем случае нельзя идти на поводу «полоумных антипрививочников». Джонсон считает таких людей опасными личностями, которые одержимы навязчивыми идеями. Слова этих граждан могут поставить под угрозу миллионы жизней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве расширили список лиц, которым стоит соблюдать режим самоизоляции. В него попали не только пожилые люди, но также беременные и некоторые другие.

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Борис Джонсон сомневается в адекватности противников прививок
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