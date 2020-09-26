В Москве расширили список лиц, которым стоит соблюдать режим самоизоляции

В него попали не только пожилые люди, но также беременные и некоторые другие.

Власти Москвы расширили список лиц, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Об этом пишет РИА Новости. В новый перечень вошли пенсионеры, беременные и люди с рядом болезней. Речь идет о тех, у кого есть нарушения иммунной системы, болезни мочеполовой системы, костной-мышечной системы и некоторых других.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что работодатели по возможности должны перевести сотрудников на дистанционную работу, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург сохраняет лидерство по летальной статистике от коронавируса. Далее идет Москва с 17 скончавшимися от Covid-19. Третье место делят Ростовская область и Дагестан. В этих регионах от COVID-19 умерли 9 человек.