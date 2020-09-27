Звезды «Игры престолов» ждут ребенка

Актриса Роуз Лесли уже подтвердила беременность.

Шотландская актриса Роуз Лесли рассказала, что ждет ребенка. Отцом стал Кит Харингтон. Оба артиста сыграли в сериале «Игра престолов». Звезда отметила, что подтверждает все слухи и поделилась снимками с фотосессии для журнала Make.

«Очень особенная, полностью женская команда фотографов запечатлела Роуз в это невероятное время, когда она готовится впервые стать матерью»,

— написала в Instagram фотограф Урсула Лейк.

Напоминаем, что возлюбленные узаконили свои отношения в 2018 году. Поклонники были невероятно рады – в сериале Лесли и Харингтон тоже были парой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Паулина Андреева ответила на слухи о своей беременности. Артистка продемонстрировала идеальную фигуру в облегающем платье и заявила, что рожать не собирается.