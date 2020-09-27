В Петербурге провели еще 22 тыс. обследований на Covid-19

В Северной столице продолжаются ежедневные обследования на коронавирус среди населения. Тесты на ковид сдают заболевшие петербуржцы, а также те, кто прибыл из-за границы или собирается туда, и другие.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением Covid-19 на 10 утра воскресенья, 27 сентября, за последние сутки в Северной столице на коронавирус проверили 22 тыс. 48 человек. Уточняется, что городские медики продолжают следить за здоровьем 1338 человек, которые могут быть носителями инфекции. 23 из них содержатся в обсерваторе, а остальные находятся на домашней самоизоляции из-за недавнего общения с заболевшими людьми.

В Петербурге по-прежнему работает Единый информационно-справочный центр по вопросам, связанным с коронавирусом (номер 122). За минувшие сутки центр обработал 280 звонков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог дал прогноз на ситуацию с коронавирусом в России осенью.