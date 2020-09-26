Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 26 тысяч человек

В Петербурге коронавирус диагностировали более чем у 40 тысяч человек. Фото: Baltphoto

В Петербурге коронавирус диагностировали более чем у 40 тысяч человек. Фото: Baltphoto

Петербуржцы по-прежнему сдают тесты на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки провериться успели 26201 горожанин.

Об этом утром в субботу, 26 сентября, сообщает оперативный штаб, который следит за ситуацией с угрозой распространения коронавируса в Северной столице.

Уточняется, что врачи наблюдают также за состоянием здоровья 617 горожан. Большинство из них контактировали с теми, у кого уже был подтвержден коронавирус. Еще 17 вынуждены находиться в обсерваторе.

В городе также продолжает работать Единый информационно-справочный центр по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки он обработал 245 вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российское министерство здравоохранения России приняло решение о внесении лекарства от коронавируса «Фавипиравира» в список жизненно важных.