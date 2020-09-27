Коронавирус нашли у 227 жителей Петербурга за сутки

В Петербурге зарегистрировали новые положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. За последние сутки число зараженных коронавирусом в городе увеличилось на 227.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с угрозой распространения нового коронавируса на утро воскресенья, 27 сентября. Согласно этой информации, за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 227 жителей Северной столицы. Таким образом, общее число заболевших в городе на Неве достигло 42 257. За сутки диагноз после полного выздоровления сняли 114 пациентам.

Всего же по России коронавирус был диагностирован у 1 млн 151 тыс. 438 человек, включая 7 867 новых случаев за последний день. При этом число тех, кому удалось вылечиться от инфекции, уверенно приближается к миллиону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог дал прогноз на ситуацию с коронавирусом в России осенью.