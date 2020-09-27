Иммунолог дал прогноз на ситуацию с коронавирусом в России осенью

Осенью, как и обычно, ожидается сезонный рост всех ОРВИ, в том числе коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Осенью, как и обычно, ожидается сезонный рост всех ОРВИ, в том числе коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что текущая ситуация с коронавирусом в России похожа на весеннюю, однако российское здравоохранение уже адаптировано к пандемии.

Как сообщает «Комсомольская правда», врач заявил, что это осенью, как и обычно, ожидается сезонный рост всех ОРВИ, в том числе коронавируса, поскольку холод и влажность создают для этого благоприятные условия.

Вместе с тем Болибок отметил, что в стране начинает зарождаться коллективный иммунитет, который поможет справиться с распространением коронавируса. Специалист считает, что настолько сильной вспышки инфекции, как весной, уже не будет, однако рост заболеваемости все же произойдет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы условия для формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу.