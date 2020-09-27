Петербург остается в лидерах по числу новых заболевших COVID-19

Ежедневно в Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По заболеваемости Северная столица остается в тройке лидеров среди российских регионов.

Согласно оперативным данным на утро воскресенья, 27 сентября, по приросту новых случаев заражения за минувшие сутки Петербург находится на втором месте. Так, по данным оперштаба, за последние сутки в городе на Неве зарегистрировали 227 случаев инфицирования. Всего же с начала пандемии в Северной столице коронавирусную инфекцию диагностировали 42 257 местным жителям.

Первое место по числу новых случаев Covid-19 по-прежнему занимает Москва, где нашли еще 2016 заболевших. На третьем месте Подмосковье, которое отстает от Петербурга всего на один случай заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в Северной столице на коронавирус проверили 22 тыс. 48 человек.