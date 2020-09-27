Петербургские ученые предлагают лечить коронавирус как отравление

Петербургские ученые придумали новый способ лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о методах, используемых при токсическом отравлении, при котором повышается уровень свободного железа в крови.

Как сообщают «Известия», специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе пришли к таким выводам на основе гипотезы, принадлежащей ученым университета Ибин и Сычуаньского университета науки и техники.

Китайские ученые считают, что коронавирус обладает гемотоксическим действием, в результате которого из молекул гемоглобина отделяется атом двухвалентного (свободного) железа. Попадая в кровь он вызывает повреждение стенок сосудов и внутренних органов.

Избыток свободного железа в свою очередь становится причиной капиллярной утечки, из-за чего поток доставляемого к тканям кислорода сокращается. Подобные процессы наблюдаются и у заболевших коронавирусом пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые узнали, в чем «хитрость» коронавируса.