Ученые узнали, в чем «хитрость» коронавируса

Недостаток интерферона может быть одной из главных причин тяжелого течения коронавируса. pixabay.com

Недостаток интерферона может быть одной из главных причин тяжелого течения коронавируса. pixabay.com

Вирусолог из США рассказал о главной «хитрости» коронавируса. Она состоит в том, что Covid-19 замедляет реакцию человеческого организма на вторжение вируса.

По словам ученого, которые приводит агентство Bloomberg, коронавирус пытается избежать первоначального врожденного ответа иммунитета в течение длительного периода и, в том числе, избежать раннего ответа интерферона первого типа.

Американские ученые также выяснили, что недостаток интерферона может быть одной из главных причин тяжелого течения болезни у пациента, заразившегося коронавирусом. Часть «тяжелых» пациентов имела нарушенный интерферонный ответ из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител, нападающих на интерферон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы условия для формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу.