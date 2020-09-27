Ученые узнали, в чем «хитрость» коронавируса

Ученые узнали, в чем &#171;хитрость&#187; коронавируса
Недостаток интерферона может быть одной из главных причин тяжелого течения коронавируса. pixabay.com

Вирусолог из США рассказал о главной «хитрости» коронавируса. Она состоит в том, что Covid-19 замедляет реакцию человеческого организма на вторжение вируса.

По словам ученого, которые приводит агентство Bloomberg, коронавирус пытается избежать первоначального врожденного ответа иммунитета в течение длительного периода и, в том числе, избежать раннего ответа интерферона первого типа.

Американские ученые также выяснили, что недостаток интерферона может быть одной из главных причин тяжелого течения болезни у пациента, заразившегося коронавирусом. Часть «тяжелых» пациентов имела нарушенный интерферонный ответ из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител, нападающих на интерферон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы условия для формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу.

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