Ученые узнали, в чем «хитрость» коронавируса

Вирусолог из США рассказал о главной «хитрости» коронавируса. Она состоит в том, что Covid-19 замедляет реакцию человеческого организма на вторжение вируса.
По словам ученого, которые приводит агентство Bloomberg, коронавирус пытается избежать первоначального врожденного ответа иммунитета в течение длительного периода и, в том числе, избежать раннего ответа интерферона первого типа.
Американские ученые также выяснили, что недостаток интерферона может быть одной из главных причин тяжелого течения болезни у пациента, заразившегося коронавирусом. Часть «тяжелых» пациентов имела нарушенный интерферонный ответ из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител, нападающих на интерферон.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы условия для формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу.