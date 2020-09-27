Макрон заявил, что Лукашенко стоит покинуть пост президента Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что лидер республики Беларусь Александр Лукашенко должен признать кризис авторитарной власти и добровольно уйти с поста президента.

Макрон прокомментировал ситуацию в Белоруссии во время интервью изданию Le Journal du Dimanche. Французский лидер подчеркнул, что Лукашенко пытается удержать свою власть с помощью силы, игнорируя логику демократии. Это говорит о том, что смена власти попросту необходима для мирного урегулирования ситуации.

Макрон также отметил смелость протестующих, которые не боятся выходить на улицы и демонстрировать свою общественную позицию, несмотря на возможные силовые задержания.

Напомним, протесты в республике начались 9 августа после победы Лукашенко на президентских выборах. Граждане Белоруссии вот уже 1,5 месяца устраивают митинги и требуют проведения новых, честных выборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.