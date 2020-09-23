Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Политик скрывал дату инаугурации – о ней не знали даже члены правительства.

Александр Лукашенко сегодня, 23 сентября, официально занял должность президента Белоруссии. Об этом сообщает БелТА. Тайная церемония состоялась во Дворце независимости в Минске. Отмечается, что Лукашенко, как и полагается, принес присягу народу на белорусском языке и подписал необходимые документы.

Непонятно, сколько людей присутствовали на инаугурации. Многие члены правительства отметили, что не получили приглашение, а ведь еще в 2015 году на таком же мероприятии собрались около тысячи человек.

Напоминаем, что это шестой срок Лукашенко. На выборах, которые прошли 9 августа, политик набрал более 80% голосов. Далеко не все согласны с победой президента – большее месяца белорусы выходят на митинги, требуя проведения честных выборов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии.