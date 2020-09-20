Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

Он отметил, что ему не было страшно.

Старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко высказался о протестах в стране. Его комментарий приводит «Sputnik Беларусь». Он отметил, что его не напугали митинги. Лукашенко-младший заявил, что в республике убранные и вспаханные поля, а города красивые и чистые. Это – главное, а митинги «ну, прошли и прошли».

«Нам было нестрашно»,

— заверил Виктор.

Напоминаем, что в Белоруссии с 9 августа проходят митинги – оппозиция недовольна победой Александра Лукашенко на президентских выборах. Глава государства убежден, что в происходящем виноваты западные страны. Он также отрицает, что применялась сила против оппозиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участников митинга в поддержку Лукашенко привезли на автобусах.