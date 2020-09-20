Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии
Протесты в Белоруссии. Фото: скриншот видео Nexta

Он отметил, что ему не было страшно.

Старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко высказался о протестах в стране. Его комментарий приводит «Sputnik Беларусь». Он отметил, что его не напугали митинги. Лукашенко-младший заявил, что в республике убранные и вспаханные поля, а города красивые и чистые. Это – главное, а митинги «ну, прошли и прошли».

«Нам было нестрашно»,

— заверил Виктор.

Напоминаем, что в Белоруссии с 9 августа проходят митинги – оппозиция недовольна победой Александра Лукашенко на президентских выборах. Глава государства убежден, что в происходящем виноваты западные страны. Он также отрицает, что применялась сила против оппозиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участников митинга в поддержку Лукашенко привезли на автобусах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр лукашенко белоруссия митинги


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красносельском каршеринг врезался в иномарку
В понедельник в России стартует продажа лекарств от коронавируса
Тихановская не собирается быть будущим президентом Белоруссии
В Петербурге пересадки на транспорте сделают бесплатными
Тома Харди назвали новым Джеймсом Бондом
Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии
Петербуржцы помогли прибраться на берегу Финского залива
«Ротор» и «Ростов» не сыграли из-за коронавируса