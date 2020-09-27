Вторую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи прервали из-за столкновения болидов

Вторую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи прервали из-за столкновения болидов
Никто не пострадал. Фото: pixabay.com

Авария с участием двух болидов на этапе чемпионата «Формулы-2» стала причиной досрочного окончания гонки.

Итальянский гонщик Луки Гиотто (Hitech Grand Prix) и британский спортсмен Джек Эйткен (Campos) не смогли успешно разъехаться на 7 круге и столкнулись. Из-за этого болиды участников соревнования врезались в ограждения. Одно транспортное средство даже успело загореться. К счастью, никто не пострадал — гонщики успешно покинули место аварии. Об этом сообщает sports.ru.

Позднее организаторами было сообщено, что заезд возобновлен не будет, а победителя определят по итогам 5 кругов. Таким образом победителем 2-гонки 10 этапа стал Чжоу Гуаньюй («Виртуози»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что этап Формулы-1 может переехать из Сочи под Петербург после 2025 года. Контракт на проведение гонок в Сочи заключен до 2025 года. После этого российский этап Формулы-1 может сменить трассу. Один из подходящих вариантов — «Игора драйв» под Петербургом.

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