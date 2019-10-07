Этап Формулы-1 может переехать из Сочи под Петербург после 2025 года

Российский этап Формулы-1 могут перенести из Сочи на трассу «Игора драйв» под Петербургом в 2026 году. Город привлечет больше зрителей, считают эксперты.

Переговоры о переносе соревнований пока не идут. Однако вероятность этого есть, пишет АБН со ссылкой на источники.

«Считается, что Петербург будет более популярным среди иностранных болельщиков. Этап в Сочи имеет проблемы с заполняемостью трибун», — рассказал представитель автогоночной среды.

Контракт на проведение гонок в Сочи заключен до 2025 года. После этого российский этап Формулы-1 может сменить трассу. Один из подходящих вариантов — «Игора драйв» под Петербургом. Она, как отметила эксперт по автогонкам «Формула-1» Оксана Косаченко, соответствует всем требованиям. В ближайшее время трасса получит необходимую сертификацию.

Напомним, в сентябре британское издание Daily Mail сообщило, что президент России Владимир Путин ведет переговоры о переносе Гран-при Формулы-1 из Сочи в Петербург. Информацию в этот же день опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Несколько дней спустя стало известно, что на автодроме «Игора-драйв» пройдет один из этапов немецкой гоночной серии DTM.