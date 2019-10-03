Этап немецкой гонки DTM в 2020 году пройдет под Петербургом

Россия в 2020 году примет один из этапов гоночной серии DTM. Соревнования пройдут на автодроме «Игора-драйв» под Петербургом.

Контракт о проведении гонки подписали исполнительный директор «Игора Драйв» Вадим Войтенков и исполнительный директор компании-организатора чемпионата Ахим Кострон в ходе пресс-конференции на автодроме. Трансляция пресс-конференции прошла на YouTube-канале DTM.

Россия примет третий из десяти этапов гоночной серии. Соревнования под Петербургом намечены на 29 — 31 мая 2020 года. Даты проведения совпали с белыми ночами. Время это было выбрано для этапа намерено, признался Ахим Кострон.

«Это было намеренно. В самом начале у нас были обсуждения о том, какие даты будут подходящими. Белые ночи — идеальное время», — сказал он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дмитрий Песков опроверг слухи о переносе этапа «Формулы-1» из Сочи в Петербург.