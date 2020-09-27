Петербургский «Кошкиспас» рассказал о количестве спасенных животных за 11 лет работы

Петербургский «Кошкиспас» рассказал о количестве спасенных животных за 11 лет работы
Отряд помогает животным вот уже 11 лет. Фото: Pixabay

Добровольческая организация «Кошкиспас» в воскресенье, 27 сентября, празднует свое 11-летие. По этому случаю спасатели в своей официальной группе в социальной сети «Вконтакте» рассказали, сколько всего животных было спасено на территории Петербурга и Ленобласти за весь период работы.

За всю историю спасательного отряда было обработано 5340 заявок от неравнодушных очевидцев, заметивших животных попавших в беду. За 11 лет добровольцами было спасено около 1,5 тысяч животных. И эти цифры будут только расти, ведь работа будет продолжаться, а отряд расширяться, отметили в организации.

Представители «Кошкиспаса» пожелали себе на день рождения поменьше заявок. И дело отнюдь не в желании меньше работать. Гораздо лучше осознавать, что животные не попадают в беду. Также, в качестве пожеланий оказался и небольшой бензиновый заводик, так как зачастую на вызовы приходится ездить на очень далекие расстояния, тратя колоссальные деньги на топливо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели пришли на помощь котенку, застрявшему в колоннаде Казанского собора.

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