На воскресных протестах в Минске собралось более 100 тысяч человек

Граждане Белоруссии, не согласные с результатами президентских выборов, продолжают выражать свою общественную позицию в ходе акций протеста.

В воскресенье, 27 сентября, в Минске на улицы вышло более 100 тысяч человек. Изначально участники митингов собрались на площади у стелы «Минск город-герой», а позднее направились к площади Победы. Маршрут митингующих продолжает меняться, а новые участники продолжают подключаться к процессу. Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, волнения в Белоруссии начались еще 9 августа, когда стало известно о том, что на президентских выборах победу вновь одержал Александр Лукашенко. Граждане возмутились результатами голосования, усомнившись в их правдивости, и начали выходить на улицы для участия в акциях протеста. Целью митингующих является проведение новых и честных выборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Макрон заявил, что Лукашенко стоит покинуть пост президента Белоруссии.