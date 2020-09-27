На воскресных протестах в Минске собралось более 100 тысяч человек

На воскресных протестах в Минске собралось более 100 тысяч человек
Протесты в Минске. Фото: Tut.by.

Граждане Белоруссии, не согласные с результатами президентских выборов, продолжают выражать свою общественную позицию в ходе акций протеста.

В воскресенье, 27 сентября, в Минске на улицы вышло более 100 тысяч человек. Изначально участники митингов собрались на площади у стелы «Минск город-герой», а позднее направились к площади Победы. Маршрут митингующих продолжает меняться, а новые участники продолжают подключаться к процессу. Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, волнения в Белоруссии начались еще 9 августа, когда стало известно о том, что на президентских выборах победу вновь одержал Александр Лукашенко. Граждане возмутились результатами голосования, усомнившись в их правдивости, и начали выходить на улицы для участия в акциях протеста. Целью митингующих является проведение новых и честных выборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Макрон заявил, что Лукашенко стоит покинуть пост президента Белоруссии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
акция протеста белоруссия минск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На воскресных протестах в Минске собралось более 100 тысяч человек
Армения может признать независимость Нагорного Карабаха
В Петербурге открыли новый арт-объект в честь Дня туризма
Тепло продолжит радовать петербуржцев на следующей неделе
Два руфера незаконно забрались на крышу Александринского театра ради фотографий
Спасатели потушили вспыхнувший холодильник в квартире на Будапештской
Петербургский пианист отыграл 50-часовую импровизацию и побил свой же рекорд
В воскресенье пассажиров электрички «Петербург — Мельничный ручей» ...