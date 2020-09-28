Волочкова отказалась от разбирательств в суде с Борисовой

Волочкова отказалась от разбирательств в суде с Борисовой
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Телеведущая обвинила балерину в алкоголизме, что не понравилось звезде.

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что балерина Анастасия Волочкова отозвала иск из суда о защите ее чести и достоинства. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте. Борисова поблагодарила журналистов, а также отметила, что «справедливость восторжествовала». Поклонники телеведущей порадовались за ранее и попросили как можно меньше попадать в различные истории. Они надеются, что Борисова будет милосерднее.

Сама Волочкова никак не комментирует происходящее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяная Волочкова веселится с Джигурдой в бане. Балерина поделилась неоднозначным видео со своими подписчиками, а затем удалила его.

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