Волочкова отказалась от разбирательств в суде с Борисовой

Телеведущая обвинила балерину в алкоголизме, что не понравилось звезде.

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что балерина Анастасия Волочкова отозвала иск из суда о защите ее чести и достоинства. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте. Борисова поблагодарила журналистов, а также отметила, что «справедливость восторжествовала». Поклонники телеведущей порадовались за ранее и попросили как можно меньше попадать в различные истории. Они надеются, что Борисова будет милосерднее.

Сама Волочкова никак не комментирует происходящее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяная Волочкова веселится с Джигурдой в бане. Балерина поделилась неоднозначным видео со своими подписчиками, а затем удалила его.