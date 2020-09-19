Пьяная Волочкова веселится с Джигурдой в бане

Балерина поделилась неоднозначным видео со своими подписчиками, а затем удалила его.

Балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять своих поклонников. Недавно в ее Instagram-аккаунте появилось видео, на котором артистка вместе с Никитой Джигурдой проводят время в бане. По ролику понятно, что оба находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Джигурда на видео спрашивает у Волочковой, чего бы ей хотелось, чтобы ей привезли, и она просит «чудище для сексуальных утех». Затем мужчина трогает грудь балерины и заявляет, что у Волочковой все натуральное.

Поклонники, которые успели ознакомиться с записью, удивились и посчитали, что совсем скоро артистке будет стыдно за свое поведение. Волочкова спустя некоторое время действительно удалила пост.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова заявила о своем месте в российской истории.