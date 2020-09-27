Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал, как спасся

Студент был прикрыт частью самолета, поэтому огонь не достал его.
Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись после крушения Ан-26 в Украине. Об этом пишет РИА Новости. Молодой человек находился в определенной капсуле и после падения его накрыло частью самолета, поэтому огонь не достал его.
Отмечается, что парня опросили следователи Государственного бюро расследований. Подробности не разглашаются. Напоминаем, что все случилось вечером 25 сентября. В результате крушения борта погибли 26 человек, только одному удалось выжить.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Канаде крушение самолета унесло жизни двух человек. Сейчас спецслужбы устанавливают все обстоятельства трагедии. Контроль над расследованием крушения самолета взял Совет по безопасности на транспорте.