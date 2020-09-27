Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал, как спасся

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал, как спасся
Курсант рассказал, как смог выжить. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Студент был прикрыт частью самолета, поэтому огонь не достал его.

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись после крушения Ан-26 в Украине. Об этом пишет РИА Новости. Молодой человек находился в определенной капсуле и после падения его накрыло частью самолета, поэтому огонь не достал его.

Отмечается, что парня опросили следователи Государственного бюро расследований. Подробности не разглашаются. Напоминаем, что все случилось вечером 25 сентября. В результате крушения борта погибли 26 человек, только одному удалось выжить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Канаде крушение самолета унесло жизни двух человек. Сейчас спецслужбы устанавливают все обстоятельства трагедии. Контроль над расследованием крушения самолета взял Совет по безопасности на транспорте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крушение самолет украина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Студента, забравшегося на крышу Александринского театра, задержан
72-летний Шуфутинский женился на молодой возлюбленной
В Волхове потушили дом за 40 минут
Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал, как спасся
Пенсионер скончался в бане из-за ожогов в Бокситогорском район
Неделя в Петербурге начнется с похолодания до +19 градусов
В Ленобласти мальчик споткнулся и угодил под поезд
Житель Ленобласти поссорился с женой, решил переночевать в машине и сгорел