В мексиканском баре неизвестные застрелили 11 человек

В центральной части Мексики прогремела стрельба. Среди ночи неизвестные совершили нападение на ночной клуб, есть погибшие.

Трагический инцидент случился утром воскресенья, 27 сентября, на территории муниципалитета Хараль-дель-Прогресо в штате Гуанахуато. Неизвестные открыли огонь в заведении.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на издание Milenio, в результате случившегося погибли 11 человек. Среди жертв оказались четыре женщины и семь мужчин.

По факту происшествия началось расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрельба в штате Айова унесла жизнь одного человека, еще 11 ранены. По данным правоохранителей, причиной произошедшего стал «некий конфликт».