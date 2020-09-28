В мексиканском баре неизвестные застрелили 11 человек

В мексиканском баре неизвестные застрелили 11 человек
По факту стрельбы проводится проверка. Фото: pixabay

В центральной части Мексики прогремела стрельба. Среди ночи неизвестные совершили нападение на ночной клуб, есть погибшие.

Трагический инцидент случился утром воскресенья, 27 сентября, на территории муниципалитета Хараль-дель-Прогресо в штате Гуанахуато. Неизвестные открыли огонь в заведении.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на издание Milenio, в результате случившегося погибли 11 человек. Среди жертв оказались четыре женщины и семь мужчин.

По факту происшествия началось расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрельба в штате Айова унесла жизнь одного человека, еще 11 ранены. По данным правоохранителей, причиной произошедшего стал «некий конфликт».

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