Стрельба в штате Айова унесла жизнь одного человека, еще 11 ранены

Одного человека убили при стрельбе в городе Уотерлу в штате Айова (США), еще одиннадцать человек попали в больницу, восемь из них — с огнестрельными ранениями.

Как сообщает телеканал NBC News, посреди ночи 27 сентября неустановленные личности открыли стрельбу в здании, где собрались байкеры. Шеф городской полиции Джоэл Фицджеральд сообщил, что первыми на место происшествия прибыли правоохранители, они оказали помощь пострадавшим при стрельбе.

Шеф полиции подчеркнул, что причиной произошедшего стал «некий конфликт».

По данным The Des Moines Register, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое, они находятся в реанимации. Личность убитого пока не раскрывается. Об арестах информации так же нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека погибли в ходе перестрелки в штате Нью-Йорк.