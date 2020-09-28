Петербург остается на втором месте по числу новых заболевших COVID-19

В Санкт-Петербурге каждый день подтверждают новые случаи заражения коронавирусом. По заболеваемости город на Неве остается в тройке лидеров среди других регионов.

Согласно оперативным данным на утро понедельника, 28 сентября, по приросту новых случаев инфицирования Северная столица занимает второе место. Так, за минувшие сутки в Петербурге подтвердили 237 диагнозов COVID-19. Всего за время пандемии в городе было выявлено 42 494 заражения коронавирусной инфекцией.

Лидером по числу новым случаев COVID-19 остается Москва, где коронавирус диагностировали еще 2217 людям. Третье место занимает Московская область с 212 случаями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире от коронавируса скончались более миллиона человек. Выздороветь смогли 24 миллиона человек, болеют до сих пор более 7,6 миллионов пациентов.