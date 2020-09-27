В мире от коронавируса скончались более миллиона человек

В мире от коронавируса скончались более миллиона человек
Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

На данный момент болеют 7,6 миллионов пациентов.

Число пациентов, умерших из-за коронавируса во всем мире, превысило один миллион человек. Об этом сообщает статистический портал Worldometer. Выздороветь смогли 24 миллиона человек, болеют до сих пор более 7,6 миллионов пациентов.

Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Америке. На втором месте оказалась Бразилия, тройку лидеров замыкает Индия. Также в топ-5 попали Мексика и Великобритания.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 1,15 миллионов случаев заражения коронавирусом, выздоровели 934 тысячи человек, летальных исходов – более 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от Covid-19.

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