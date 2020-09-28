Драка во дворе на Руставели закончилась стрельбой и больницей

В Калининском районе Петербурга задержан местный житель, который выстрелил в мужчину из травматического пистолета. На него составили протокол и открыли уголовное дело о хулиганстве.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло около 14:20 в воскресенье, 27 сентября, во дворе дома №48/3 по улице Руставели. Очевидцы вызвали на этот адрес полицию из-за стрельбы.

Прибывшие на место правоохранители установили, что там произошла драка между петербуржцами 39 и 37 лет. Старший из них во время драки достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента, попав в грудь. Последнему вызвали скорую и доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Стрелка задержали уже по месту жительства и доставили в отдел. На его открыли административный протокол, изъяли пистолет с патронами, а после открыли уголовное дело. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге таксист вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони со стрельбой.