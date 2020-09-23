В Петербурге таксист вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони со стрельбой

В Кировском районе Петербурга среди ночи прозвучала стрельба — применить табельное оружие полицейским пришлось для задержания таксиста, устроившего погоню и вытолкнувшего на ходу пассажирку.

Дорожный инцидент произошел в ночь на среду, 23 сентября. На пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль службы такси марки Kia Rio, проехавший перекресток на «красный».

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу, лихач игнорировал неоднократные требования об остановке и пытался скрыться. Во время преследования он, притормозив и приоткрыв дверь, вытолкнул из салона 39-летнюю женщину, а после столкнулся с патрульным авто. Пассажирка не пострадала.

После стрельбы по колесам автомобиль остановили. Нарушителем оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, работающий водителем такси. От прохождения медосвидетельствования он отказался

Составлены административные протоколы о правонарушениях.

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