В Петербурге пытаются выяснить, откуда у самого богатого главы района Константина Серова деньги

Петербургские журналисты пытаются выяснить, как глава Фрунзенского района Константин Серов, который ездит на дорогих машинах и зарабатывает миллионы рублей, стал самым богатым главой петербургской администрации.

Как сообщает «Мойка78«, на днях имя Константина Серова засветилось в соцсетях после того, как петербуржцы сфотографировали его дорогую иномарку на тротуаре. Согласно информации портала «Номерограм», предполагается, что на этой машине ездит Серов.

Однако в декларациях о доходах машин у чиновника не значится. СМИ предполагают, что дорогие иномарки вместе с кучей штрафов за нарушение ПДД «принадлежат» матери супруги и брату Серова.

Вместо автомобилей чиновник по итогам прошлого года задекларировал два земельных участка, каждый по 1,5 тыс. кв.м., а также два жилых дома и квартиру на 88 «квадратов».

За прошлый год Серов заработал всего 3,2 млн рублей. Это превышает доходы любого другого главы городского района, однако этих средств в любом случае недостаточно на покупку всех этих богатств.

А вот супруга чиновника зарегистрировала более 20 млн рублей. Известно, что ее зовут Александра Баландина и она является гендиректором компании «Невское РСУ», которая, по всей видимости, связана с Невским районом.

Здесь стоит отметить, что с 2013 по 2017 год Серов возглавлял администрацию именно Невского района. В начале его работы компания «Невское РСУ» получила от администрации Невского района три госконтракта на 1,6 млн рублей.

Всего же компания Баландиной приняла от городских структур 35 контрактов на общую сумму более 600 млн рублей. Еще почти 25 млн по госконтрактам получила вторая фирма Баландиной — «К-2».

Все бы ничего, если бы за год до событий «Невское РСУ» не было фигурантом дела о неправомерных тратах бюджетных средств.

Помимо всего этого, в городе ходят слухи, что нынешний глава Невского района Алексей Гульчук является родственником Александры Баландиной.

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