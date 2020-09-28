«Театр Европы» и пострадавшая во время спектакля с Козловским зрительница примирились

&#171;Театр Европы&#187; и пострадавшая во время спектакля с Козловским зрительница примирились
Судебное разбирательство не состоялось. Фото: pixabay.com

Условия мирового соглашения остались конфиденциальными по взаимному согласию сторон.

ФГБУК «Академический малый драматический театр – театр Европы» и пострадавшая во время постановки «Гамлета» смогли примириться. Куйбышевский районный суд Петербурга утвердил их мировое соглашение, о чем сообщает объединенная пресс-служба города. Условия соглашения не разглашаются.

Напоминаем, что инцидент произошел в ноябре 2019 года во время постановки «Гамлета». Актер Данила Козловский уронил металлическую флейту во время выступления – она ударила по голове одну из зрительниц. Женщина получила травмы и были госпитализирована. После она требовала у театра компенсации – моральные страдания она оценила в один миллион рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Данилу Козловского признали российским актером десятилетия.

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