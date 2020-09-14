Данилу Козловского признали российским актером десятилетия

Лидером рейтинга лучших отечественных актеров минувшего десятилетия стал 35-летний Данила Козловский.

Актер получил первое место, поскольку на его счету наибольшее количество главных ролей. Кроме того, Козловский активно снимается в рекламных кампаниях фильмов с его участием. В тройке лидеров, согласно информации «Бюллетеня кинопрокатчика», также оказались Александр Петров («Текст») и Петр Федоров («Аванпост).

В десятку самых успешных артистов 2010-х включил также Ивана Урганта, Владимира Машкова, Дмитрия Нагиева, Константина Хабенского, Федора Бондарчука, Сергея Светлакова и Милоша Биковича. Составители рейтинга учитывали количество проектов и главных ролей в них, участие в рекламе, число наград и премий, а также количество подписчиков в Instagram.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Данила Козловский в День отца поделился редким трогательным фото с дочерью.