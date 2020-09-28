В Петербурге восстановят башенку Дома причты к концу 2020 года

В Петербурге выдали разрешение на воссоздание исторической башенки Дома причты церкви Иконы Божией Матери. Здание будет восстановлено к концу 2020 года.

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге сообщил о полученном разрешении на восстановлении башенки Дома причты. Здание расположено на пр. Обуховской Обороны, 33А и является объектом культурного наследия.

Напомним, что дом с башенкой был построен в 1904 году по проекту архитектора Густава фон Голи. Здание выполнено в русском стиле и входит в состав архитектурного ансамбля храма и часовни на проспекте Обуховской обороны. В 2001 году его внесли в список выявленных объектов культурного наследия.

На данный момент проведены историко-архитектурные исследования здания. Планируется точное восстановление башенки с кровельной крышей и шпилем в стилистике 1900-х годов, а также ремонт фасадов. Отделочные и восстановительные работы продлятся до конца 2020 года.

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