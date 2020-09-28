Белорусских граждан будут добровольно прививать российской вакциной от коронавируса

Республика Беларусь начнёт прививать желающих граждан российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

По данным фонда, Белоруссия готова принять разработанную Россией вакцину «Спутник V» от коронавируса. 17 сентября Минздрав Минска получил необходимый пакет документов для проведения клинических испытаний. Начало вакцинации добровольцев планируется на 1 октября.

Напомним, что в России применение препарата проходит в штатном режиме. Вакцину от коронавируса приняли уже более 5 тыс. добровольцев. У тестируемых не выявили серьёзных побочных эффектов, кроме тех, что указаны в инструкции.

Отметим, что за прошедшие сутки в России выявлено 8 135 новых случаев заражения. 2 217 человек заразившихся в Москве и 237 в Санкт-Петербурге. Общее число заболевших составляет 1 159 573 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество заражений в России коронавирусом осенью немного увеличится, при этом не стоит ожидать второй волны карантина.