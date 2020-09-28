В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

По состоянию на 28 сентября суточный прирост зараженных COVID-19 в России составил 8 135 человек. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

По состоянию на 28 сентября суточный прирост зараженных COVID-19 в России составил 8 135 человек. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что, скорее всего, плато второй волны Россия достигнет уже в октябре.

На сегодняшний день в стране продолжается активный рост случаев заражения коронавирусной инфекцией, однако специалисты уверяют, что рано бить тревогу. По словам Малеева, в ближайшее время заболеваемость поднимется еще немного, но затем будет достигнуто плато и за ним последует постепенное снижение. Пика, считает академик, ждать не стоит, передает РИА Новости.

Эпидемиолог также уверен, что прибегать к дополнительным строгим ограничениям, как это было весной, не потребуется. Возможно, будут увеличены штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах и введены точечные карантины в образовательных учреждениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрин предсказывает новые ограничения и экономические в связи со второй волной коронавируса.