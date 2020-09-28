Айзу задержали на Мальдивах из-за кулона в виде пули

Айзу задержали на Мальдивах из-за кулона в виде пули
Айза Анохина. Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam/

Полицейские решили, что она занимается контрабандой оружия.

Блогер Айза Анохина рассказала, что ее задержали на Мальдивах из-за подозрений в перевозке оружия. Новостью женщина поделилась в «сториз» в Instagram-аккаунте. Она отметила, что собиралась улететь в Россию, когда ее остановили полицейские – их смутило серебряное украшение на шее артистки в виде пули.

«Говорят, что вроде бы отдадут украшение по прилету в Москву, но это не точно. Класс, мы преступники»,

— поделилась Анохина.

Затем она заявила, что кулон ей действительно отдали. Анохина подчеркнула, что это украшение для нее очень дорого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза Анохина случайно выложила интимное фото в Instagram. Блогер успела удалить снимок, но некоторые все-таки увидели его.

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