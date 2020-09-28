В Подмосковье трехлетний ребенок перекусил 21 магнитом и остался жив

В Подмосковье трехлетний ребенок перекусил 21 магнитом и остался жив
Операция прошла успешно. Фото: Pixabay

Мальчика госпитализировали с болями в животе, высокой температурой и признаками кишечной непроходимости.

В Подмосковье трехлетний ребенок поступил в больницу с болями в животе сегодня, 28 сентября. Он съел 21 магнит. Об этом сообщает РИА Новости.

У мальчика была высокая температура и признаки кишечной непроходимости. Врачи заметили, что в желудке у него есть металлический предмет и назначили операцию.

«Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки»,

— объяснил медик, который участвовал в происходящем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в больнице Святого Георгия провели уникальную операцию пациенту с COVID-19. Пациент после операции находится в стабильном состоянии.

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