Пашаев отрицает существование конфликта с семьей Ефремова

Пашаев отрицает существование конфликта с семьей Ефремова
Эльман Пашаев. Фото: instagram.com

Свои отношения с родственниками актера он назвал теплыми.

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал слухи о его конфликте с семьей актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает телеканал «360».

Он отметил, что данные, распространяемые в СМИ, не соответствуют действительности. На самом деле отношения с близкими знаменитости складываются отлично, уверяет Пашаев. Он назвал их общение теплым и хорошим. Адвокат добавил, что подаст в суд на те медиа, которые «обливают его грязью».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Пашаев признался, что получил гонорар за защиту Михаила Ефремова. Отметим, что суд по итогам расследования приговорил популярного российского актера, обвиняемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Садовом кольце, к восьми годам лишения свободы.

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