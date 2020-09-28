Пашаев отрицает существование конфликта с семьей Ефремова

Свои отношения с родственниками актера он назвал теплыми.

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал слухи о его конфликте с семьей актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает телеканал «360».

Он отметил, что данные, распространяемые в СМИ, не соответствуют действительности. На самом деле отношения с близкими знаменитости складываются отлично, уверяет Пашаев. Он назвал их общение теплым и хорошим. Адвокат добавил, что подаст в суд на те медиа, которые «обливают его грязью».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Пашаев признался, что получил гонорар за защиту Михаила Ефремова. Отметим, что суд по итогам расследования приговорил популярного российского актера, обвиняемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Садовом кольце, к восьми годам лишения свободы.