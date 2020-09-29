«Зенит» готов потратить 30 миллионов евро на трансфер Родриго де Пауля

Петербургский клуб «Зенит» намерен усилить игровой состав итальянским полузащитником Родриго де Паулем.

Руководство сине-бело-голубых весьма заинтересовано в игроке итальянского клуба «Удинезе». По словам журналиста Никколо Чеккарини, «Зенит» готов приобрести аргентинского футболиста за 30 миллионов евро. Информацию о новом предложении представитель СМИ накануне опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Боссы «Удинезе» же в свою очередь готовы расстаться с 26-летним игроком лишь в случае получения минимум 40 миллионов евро.

Напомним, в итальянском чемпионате (Серия А) в минувшем сезоне Де Пауль провел 34 матча. Полузащитник смог 7 раз поразить ворота противника и отдал 6 голевых передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять футболистов «Зенита» попали в заявку сборной России на матчи Лиги наций.