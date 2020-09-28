Пять футболистов «Зенита» попали в заявку сборной России на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил список футболистов на ближайшие матчи. Национальную команду представят 5 игроков петербургской команды.

По данным официального сайта сборной России по футболу, всего в заявке числится 25 футболистов. Из них наибольшее количество представляют московский клуб «Спартак» и петербургский «Зенит» – по 5 игроков с каждой команды.

От сине-бело-голубых в сборной сыграют: Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артём Дзюба.

Сборная проведёт два поединка в рамках турнира Лиги наций с Турцией 11 октября и Венгрией 14 октября. Также команда сыграет со Швецией в товарищеском матче 8 октября. Все представленные матчи пройдут в Москве.

Напомним, что по итогам первых 2-х туров Лиги наций сборная России занимает первую строчку в группе В, победив команды Сербии и Венгрии.

Ранее gazeta.spb.ru писал о том, кого экс-футболист сборной России Андрей Аршавин считает лучшим европейским футболистом.