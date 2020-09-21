Аршавин рассказал, кого считает лучшим европейским футболистом

Аршавин рассказал, кого считает лучшим европейским футболистом
Андрей Аршавин. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, какой футболист из Европы заслуживает называться лучшим.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что Аршавин во время интервью «Р-Спорт» рассказал о самом сильном игроке Европы. По мнению российского спортсмена, лучшим является нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Отметим, что Мбаппе всего 21 год. Из-за своего таланта и юного возраста спортсмен был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира по футболу 2018 года, прошедшего в России. Отметим, тогда чемпионом стала сборная Франции, за которую Мбаппе начал играть в 2017 году.

Карьеру будущая звезда европейского футбола начал в «Монако». Опыт игры в клубе получился впечатляющим. Вместе с командой Мбаппе стал чемпионом Франции и полуфиналистом Лиги Чемпионов. Позднее, в 2017 футболист перешел в «ПСЖ» за 145 миллионов евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аршавин заявил, что не жалеет о скандальной фразе в адрес депутата.

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