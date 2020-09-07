Аршавин заявил, что не жалеет о скандальной фразе в адрес депутата

Аршавин заявил, что не жалеет о скандальной фразе в адрес депутата
Андрей Аршавин. Фото:Baltphoto/ Ирина Мотина

Футболист в 2012 году резко высказался после поражения сборной России на чемпионате Европы.

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал инцидент, случившийся восемь лет назад. Он отметил, что не жалеет о сказанной фразе в адрес депутата. Аршавин тогда возмутился, что во всех поражениях команды обвиняют одного его. Он подчеркнул, что чужие ожидания — это не его проблемы. Экс-футболист убежден, что был прав тогда, потому что политик пытался «выставить себя за народ». Об этом Аршавин заявил во время интервью «Матч ТВ».

Напоминаем, что сборная России проиграла команде Греции со счетом 0:1 и не смогла выйти в плей-офф Евро-2012. Тогда футболисты подверглись критике со стороны болельщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин признался, что считает Кокорина сильнейшим форвардом страны. Экс-капитан сборной России признался, что пока не видит Кокорина в рядах национальной команды, в том числе, ввиду скандальной истории с дракой, из-за которой Александр год провел в тюрьме.

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