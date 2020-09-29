Генри Кавилл заявил, что хочет стать новым Джеймсом Бондом

Британский актер Генри Кавилл признался в том, что с радостью бы стал новым агентом 007.

В интервью GQ актер рассказал, что ждет предложения от продюсеров культовой франшизы. В случае, если его кандидатурой заинтересуются всерьез, Кавилл с радостью сделает все, что от него требуется, чтобы изобразить на экране идеального агента британской разведки.

Отметим, пока что создатели Бондианы находятся в поисках нового исполнителя на роль шпиона с лицензией на убийство. Главным претендентом по версии СМИ на данный момент является Том Харди.

Премьера юбилейного 25 фильма о приключениях Джеймса Бонда под названием «Не время умирать» состоится уже 19 ноября. В нем в последний раз в образе обворожительного и бесстрашного агента 007 предстанет Дэниэл Крейг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом.