Названы сроки пика заражений COVID-19 в России

Эксперты не видят эффективности в ведении строгой самоизоляции. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Эксперты не видят эффективности в ведении строгой самоизоляции. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Уже через две-три недели в России произойдет нарастание числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.

О таком развитии событий рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает РИА Новости.

По его словам, модельный анализ центра выявил три возможных сценария развития событий. Самый вероятный – страна достигнет пика заболеваемости через 2-3 недели. В худшем случае это произойдет в ноября.

При этом эксперт добавил: по его мнению, смысла в ведении строгих мер изоляции нет. Таким образом власти не смогут заставить 80% граждан сидеть дома – именно такой показатель нужен для достижения эффекта.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой соблюдать меры предосторожности во время пандемии.