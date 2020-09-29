Пристававший к мальчику в парке Победы петербуржец задержан

Пристававший к мальчику в парке Победы петербуржец задержан
Парк Победы в Московском районе Петербурга. Фото: Google View

В Петербурге местного жителя подозревают в развратных действиях в отношении подростка. К несовершеннолетнему злоумышленник приставал в парке Победы.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел еще 21 сентября, однако информация в полицию об этом поступила только накануне, 28 сентября.

В этот же день подозреваемый был задержан. Правоохранители считают, что он приставал к 16-летнему подростку. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржца подозревают в изнасиловании 7-летней девочки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
московский район петербург подросток развратные действия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге заработал новый сервис Единой карты петербуржца
Похитителям восьми центнеров железнодорожных деталей в Петербурге грозит до ...
В Петербурге пробы на коронавирус сдали еще 24 тысячи человек
Съемки кино перекроют движение в центре Петербурга
Малообеспеченным семьям увеличат размер пособий на детей
Подозреваемый в убийстве жены депутат МО «Комарово» был задержан ...
«Не ку-ку вообще»: водитель «Фольксвагена» устроил ДТП ...
Пьяная женщина отправила полицию искать бомбу в «Жемчужную Плазу» и на Мойку