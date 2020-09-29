Пристававший к мальчику в парке Победы петербуржец задержан

В Петербурге местного жителя подозревают в развратных действиях в отношении подростка. К несовершеннолетнему злоумышленник приставал в парке Победы.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел еще 21 сентября, однако информация в полицию об этом поступила только накануне, 28 сентября.

В этот же день подозреваемый был задержан. Правоохранители считают, что он приставал к 16-летнему подростку. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржца подозревают в изнасиловании 7-летней девочки.