Петербуржца обвиняют в изнасиловании ребенка: он хранил в ноутбуке секс-фото

Петербуржца обвиняют в изнасиловании ребенка: он хранил в ноутбуке секс-фото
Школьники. Фото: Baltphoto

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Жителя Санкт-Петербурга обвиняют в изнасиловании семилетней девочки. С заявлением к полицейским обратилась мать ребенка – она обвинила в преступлении своего сожителя. Об этом сообщает 78.ru.

42-летняя гражданка отметила, что ее старшая дочка нашла в ноутбуке мужчины фотографии откровенного характера. В отношении подозреваемого возбудили уголовно дело, мужчина находится под стражей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ломоносове арестовали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу. Оказалось, что на берегу Финского залива 36-летний мужчина под угрозой ножа совершил развратные действия над девочкой, а после отвел в заброшенный дом, где пытался ее изнасиловать, однако сделать этого не успел.

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