Малообеспеченным семьям увеличат размер пособий на детей

Малообеспеченным семьям увеличат размер пособий на детей
Размер выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличат до регионального прожиточного минимума. Фото: pixabay

Минтруд заявил о планах на увеличение выплат на детей из малообеспеченных семей. Увеличенные пособия начнут выплачивать со следующего года.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства, с 2021 года размер выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличат до регионального прожиточного минимума. Однако есть одно условие — среднедушевой доход семьи не должен доходить до прожиточного минимума при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка. На увеличение пособий власти выделят дополнительные 95 миллиардов рублей.

Отмечается, что в 2020 году на ежемесячные выплаты на детей выделили около 170 миллиардов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России хотят увеличить пособия для безработных с детьми. Данная мера фактически действует на территории страны с апреля текущего года.

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