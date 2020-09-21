В России хотят увеличить пособие для безработных с детьми

В России хотят увеличить пособие для безработных с детьми
Размер доплаты может возрасти до величины прожиточного минимума для ребенка. Фото: pixabay

В России предложили сделать ежемесячное пособие для безработных с детьми бессрочным. Соответствующую инициативу выдвинула Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Данная мера фактически действует на территории страны с апреля текущего года, когда была введена допвыплата на каждого ребенка сверх суммы основного пособия на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщили «Известия», подобная мера действительна до сентября, но теперь она может стать постоянной. При этом в ФНПР предложили увеличить сумму выплаты с фиксированных 3 тыс. рублей до равной прожиточному минимуму на ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попросил у Минздрава еще 841 млн рублей на выплаты медикам. Выплаты получают бригады скорой помощи, младший и средний медперсонал, а также врачи подразделений.

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