Петербургская духовная академия перешла на онлайн-обучение из-за вспышки COVID-19

Санкт-Петербургская духовная академия объявила о полном переходе на дистанционное обучение в связи со вспышкой коронавируса среди студентов.

Как сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса в Telegram, сейчас четыре заболевших коронавирусом студента академии находятся на лечении в обсерваторе. Они находятся под наблюдением врачей. Остальных выписали после 14-дневной изоляции и сдачи двух отрицательных тестов.

Отмечается, что все студенты, которые проживают в общежитии, разъезжаются по своими домам, а весь образовательный процесс будет проходить в дистанционном формате.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 48 студентов Духовной академии заразились коронавирусом. Об этом стало известно 17 сентября.