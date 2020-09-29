В комитете по благоустройству задумались о сокращении количества соли на дорогах

Плановый объем технической соли в Петербурге, по словам и.о. председателя комитета по благоустройству Сергея Малинина, будет таким же, как в прошлом году. Но это не значит, что вся она в чистом виде окажется на городских дорогах.

«Нынешней зимой мы будем делать упор на превентивную обработку дорог солевыми растворами», — рассказал в ходе пресс-конференции и.о. председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.

По его словам, такая мера не только позволит сократить количество соли на дорогах Петербурга, но и положительно скажется на экосистеме города.

Малинин отметил, что плановый объем соли в этом году — 100 тыс. тонн. Эти показатели не изменились с прошлого года. Полностью подготовка противогололедных материалов завершится к 15 октября.