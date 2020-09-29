Что важно знать поколению Z о работе: школьникам и их родителям расскажут как выбрать профессию на форуме «Выбор будущего»

4 октября АНО «Шаг Навстречу» проведет шестой по счету форум «Выбор будущего», в рамках которого юные жители Санкт-Петербурга и их родители узнают о самых востребованных специальностях ближайших лет, а выпускники получат консультации от экспертов топовых петербургских вузов.

Форум посетят представители крупных российских компаний и университетов. Спикеры из HeadHunter, ИТМО, Горного, СПбГУ и Политеха расскажут о развитии технологического прогресса, ответят на вопросы школьников и обсудят с будущими абитуриентами тонкости выбора учебного заведения и перспективной профессии.

На мероприятии также выступит Владимир Воронов, эксперт в вопросах поступления в вузы с 15-летним опытом и руководитель направления образовательного консалтинга от организатора события и генерального партнера — образовательного центра THiNK. Вы узнаете о важных изменениях в части выбора вступительных экзаменов, подачи документов и особенностей поступления в вузы. Участники форума смогут задать интересующие их вопросы и получить необходимую информацию о новых правилах приема в высшие учебные заведения.

Регистрация на форум и дополнительная информация о проведении доступны по ссылке.