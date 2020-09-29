На Кондратьевском женщина решила избавиться от ненужных вещей и выкинула их из окна на проезжую часть

На Кондратьевском женщина решила избавиться от ненужных вещей и выкинула их из окна на проезжую часть
Место происшествия на Кондратьевском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе инцидент с неадекватной жительницей одного из домов парализовал движение транспорта.

Во вторник, 29 сентября, на Кондратьевском проспекте начали летать вещи. Отпускала их в свободный полет из окна женщина одной из квартир. По всей вероятности, таким образом совершалась уборка, однако подобную тягу к чистоте оценили далеко не все. Фотографиями и видео происшествия поделились свидетели в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На проезжей части оказались различные вещи, горшки с цветами, и много всего другого. Движение в сторону Металлистов было вынуждено приостановлено, а опасный участок был оцеплен. На место прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительные органы.

Судьба женщины, а также мотивы ее действий в настоящее время остаются неизвестными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина без одежды звал на помощь из окна многоэтажки на улице Турку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выброс вещей из окна калининский район приостановка движения транспорта


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Голикова назвала основные причины распространения коронавируса в России
Московским школьникам продлили осенние каникулы
В Ленобласти вырастили рекордное количество грибов
Германия допускает введение санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным
В Петербурге может появиться сразу два памятника Чайковскому
На мосты через Неву установят новые светильники
В Петербурге к берегу у «Лахта Центра» прибило мешок с расчлененным трупом
Порошенко получил положительный тест на коронавирус